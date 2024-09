L’accompagnement scolaire : un atout majeur pour progresser

Au-delà du soutien scolaire

Dans le cadre scolaire , un enfant passe chaque jour plusieurs heures à acquérir de nouvelles connaissances. Mathématiques, langues vivantes, physique, chimie, histoire, géographie : ces matières sollicitent toutes ses capacités intellectuelles. Parfois, malgré tous ses efforts, il peut passer à travers une notion. Il arrive aussi qu’une matière lui échappe totalement.

Heureusement, grâce à l’accompagnement extra-scolaire, les mauvais résultats ne sont pas une fatalité. Le site Les Sherpas, le nouveau soutien scolaire propose une approche novatrice allant au-delà du soutien scolaire. Il propose un véritable enseignement sur mesure, permettant de créer une dynamique positive pour chaque enfant. Les parents s’y retrouvent aussi, avec des prix bien plus intéressants que ceux des plateformes classiques. Du collège aux études supérieures, Les Sherpas peuvent intervenir de manière régulière ou ponctuellement. Grâce aux professeurs Les Sherpas, 93 % des familles constatent une amélioration de la moyenne en 3 mois. Les notes affichent une progression moyenne de 4,36 points1.

Une solution juste et exigeante

Chez Les Sherpas, les formules standards n’existent pas. Chaque situation est unique, c’est pourquoi un plan personnalisé est mis en place par les équipes pédagogiques. Les diplômes de tous les professeurs particuliers sont vérifiés. Ils reçoivent ensuite une formation interne. La plateforme recense plus de 5 000 enseignants issus pour beaucoup d’établissements prestigieux. Les prix sont cependant bien inférieurs à ceux pratiqués par les agences traditionnelles. Ils débutent à 15 €/heure puis évoluent en fonction de la matière demandée, du niveau enseigné, mais aussi de l’expérience et du profil du professeur.

Comment Les Sherpas réussissent-ils à allier un accompagnement de qualité à des tarifs raisonnables ? Tout simplement en appliquant une commission moyenne de 35 % contre 200 % chez certains concurrents ! Même avec un budget limité, les parents ont la certitude de confier leur enfant à une personne qualifiée. Cette dernière reçoit une bonne rémunération l’aidant à conserver une motivation sans faille. Les frais pédagogiques de 19,90 € sont remboursés si vous n’êtes pas satisfait après le premier cours offert.

Un accompagnement de tous les jours

Avec Les Sherpas, les élèves accèdent aux meilleurs professeurs particuliers du pays, qu’importe leur lieu d’habitation ! Les séances ont lieu en ligne ou à domicile. Ces sessions de travail interactives permettent de sortir du schéma du cours magistral et d’offrir des conditions de tutorat beaucoup plus efficaces. Par ailleurs, les visioconférences offrent une plus grande flexibilité d’organisation en plus de permettre de revoir les sessions en replay. Le soir, le week-end ou pendant les vacances : l’accompagnement scolaire vous suit partout. Les professeurs bienveillants sont à l’écoute des étudiants, recueillent leurs besoins au fil des séances. Ils sont capables d’adapter leurs méthodes aux sensibilités de chaque élève. D’autre part, les professeurs sont disponibles par tchat, directement sur la plateforme, pour l’élève comme pour les parents. Et lors du cours d’essai gratuit, si le professeur ne vous convient pas, vous pouvez demander à changer gratuitement de professeur.

Une fois le cours terminé, l’accompagnement Les Sherpas continue. Grâce à l’option d’enregistrement des leçons, gardez chaque session en ligne en support de révision. La plateforme met aussi de nombreuses ressources à la disposition de ses élèves, ainsi qu’un blog et une chaîne YouTube qui fourmillent d’astuces pour améliorer la productivité, de conseils en méthodologie, de fiches de lectures ou de supports de révision. Sans oublier l’équipe pédagogique qui reste à disposition des élèves 6 j/7.

L’accompagnement scolaire Les Sherpas répond aux besoins propres de chaque élève avec un plan de suivi personnalisé. Les cours sont donnés par des professeurs qualifiés, à un prix équitable leur assurant une rémunération juste sans grever le budget des parents. Du collège à l’enseignement supérieur, leur suivi personnalisé permet à tous les étudiants de trouver les clés de la réussite.