Masque obligatoire dès 6 ans : «La conséquence est l'isolement social»

INTERVIEW

Depuis lundi, les enfants de 6 ans minimum doivent également porter le masque dans les transports et dans beaucoup de lieux publics. Une nouvelle mesure pour limiter la propagation du Covid-19 . Invité sur Europe Matin mardi, l'avocat Bertrand Périer est revenu sur l'impact d'une telle décision et ses conséquences.

L'échange "plus difficile"

"La conséquence est évidemment l'isolement social et puis la difficulté à s'exprimer puisque la parole passe par trois canaux : les mots, la voix et le corps. Et quand on est masqué, nous n'avons plus de mimiques, d'expressions du visage, il y a des gens que l'on a peut-être jamais vus en entier et on a presque perdu l'habitude justement de voir des gens en entier", a-t-il affirmé. "Le fait de montrer son visage est aussi concourir à son expression. La voix est plus assourdie, l'expression est plus difficile, la respiration aussi et tout cela nuit évidemment à l'échange."

Selon le spécialiste de l'éloquence, la persuasion est également impactée. "Aujourd'hui nous avons encore les mots mais moins la voix et la visage. On le voit non seulement dans les salles de classe mais également dans les entreprises où l'on est maintenant continuellement en visioconférence et tout cela rend plus difficile l'échange", a poursuivi Bertrand Périer.