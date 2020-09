Maryse Wolinski : "Pourquoi occulte-t-on la vérité sur la surveillance de Charlie ?"

INTERVIEW

Qu'attendre du procès des attentats de janvier 2015, qui a débuté mercredi ? Maryse Wolinski, la veuve du dessinateur de presse Georges Wolinski, décédé dans les locaux de Charlie Hebdo, a déploré au micro de Patrick Cohen, sur Europe 1, un procès qui ne répondra pas à ses questions. Cinq ans après les faits elle demande toujours des réponses "sur les failles sécuritaires, sur les dysfonctionnements" dans la surveillance policière dont bénéficiait l'hebdomadaire depuis 2011.

"La chose la plus importante, ça a été la levée de la surveillance de Charlie Hebdo. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de réponse, pourquoi occulte-t-on la vérité sur cette levée de la surveillance ?", s'interroge Maryse Wolinski. "Je dis qu'il y a une sorte d'omerta sur ce sujet-là." Une situation qu'elle dénonce. "Moi, ça me hante. Peut-être que je souffrirai moins si j'avais des réponses à ces questions", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

