Marseille : Emmanuel Macron en visite dans une école primaire des quartiers Nord

En visite à Marseille durant trois jours, le président de la République, Emmanuel Macron, en a profité pour le tour des chantiers dans la cité phocéenne. Ce mardi 27 juin, il a visité l’école primaire Saint-André de la Castellane, une école des quartiers Nord en cours de rénovation. Les travaux, qui devraient être terminés pour la rentrée 2024, sont très attendus par la plupart des enseignants. Mais les élèves rencontrés par Emmanuel Macron ont d'autres priorités. "Tu peux appeler Mbappé ?", lui demande un élève. "Tu veux qu'il vienne à Marseille ? J'ai déjà essayé, mais on n'y arrivera pas", lui répond le président de la République.

>> LIRE AUSSI - Où en est le programme de rénovation des écoles marseillaises annoncé par Emmanuel Macron ?

Objectif : 60 écoles rénovées d'ici à 2026

Mais c’est bien la restauration de cette école Saint-André de la Castellane, l'un des 19 chantiers déjà lancés dans le cadre d'un vaste plan de rénovation à un milliard et demi d'euros, qui est au centre de la visite du président. Un plan copiloté par l'État et la ville de Marseille. Malgré ces désaccords politiques avec Emmanuel Macron, le maire, Benoît Payan salue d'ailleurs un effort inédit, appuyé par le chef de l'État.

"Ce que l'on a lancé en deux ans est inédit. Nous avons déjà lancé 22 chantiers, 30 vont être lancés bientôt et 48 vont suivre à l'automne. Il n'y a aucune ville en France capable de lancer autant de chantiers en même temps. On aura terminé d'ici à 2026 la rénovation et la reconstruction de 60 écoles", a déclaré Benoît Payan. Des écoles que le président de la République souhaite ouvrir dès deux ans dans les quartiers d'éducation prioritaire et dans ces mêmes quartiers, Emmanuel Macron souhaite que les collèges accueillent, eux, des élèves de 8h à 18h d'ici à 2027.