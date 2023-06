Marseille : Emmanuel Macron fait face à la colère des habitants des quartiers nord

Interpellé sur de nombreux sujets comme la sécurité, la santé et l’environnement lors de son deuxième jour de déplacement à Marseille, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé la mise en place du collège de 8h à 18h dans les quartiers d’éducation prioritaire. Cette annonce a été faite lors d’un moment d’échange avec des habitants et des associations de la cité de la Busserine, dans les quartiers nord de la deuxième ville de France.

Dans le gymnase où s’est tenu cette rencontre, deux drapeaux gigantesques de l’OM ont été installés de part et d’autre de la salle et au milieu, Emmanuel Macron a fait face à une salve de questions souvent teintée de colère. "Vous êtes venu déjà, il y a deux ans, nous voir dans notre cité. Il n'y a rien qui a changé depuis. On vit toujours avec les mêmes difficultés", a déclaré un habitant de la cité de la Busserine. Le débat a eu du mal à se tenir, les participants parlaient simultanément, mais, à l’aise dans l’exercice, le président de la République a rapidement repris le contrôle.

"Vous êtes en colère, vous en avez marre. Moi, je suis là, devant vous. Vous n'avez jamais vu un président qui est venu pour la deuxième fois devant vous, et ce, durant trois jours. Donc moi, je partage votre indignation. Mais, je ne prends pas les engueulades pour toutes les décennies passées", a déclaré le locataire de l’Élysée.

Une fois les esprits apaisés, Emmanuel Macron a donc pris le temps de faire cette fameuse annonce aux habitants de la Busserine. "Dans vos quartiers, vous allez avoir le collège qui prendra les élèves en charge pédagogiquement de 8h à 18h. Parce que l'inégalité scolaire, elle, se crée dans ces temps où l'enfant est renvoyé chez lui", a annoncé le chef de l’État. L’Élysée a précisé que ce collège de 8h à 18h sera généralisé dans tous les quartiers prioritaires d’ici à 2027, avec de premières expérimentations dès la rentrée prochaine.