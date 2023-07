Mare d'urine au sous-sol, odeur d'excréments dans le hall... Des habitants de Chevilly-Larue en plein calvaire

Depuis trois semaines, ils doivent composer avec d'abominables odeurs d'urine. Ces habitants de Chevilly-Larue dans le Val-de-Marne subissent les conséquences de la fonte de plusieurs canalisations au sein de leur immeuble. Un incident lié à l'embrasement d'un supermarché dans la nuit du 29 au 30 juin dernier alors que les émeutes, consécutives à la mort du jeune Nahel, faisaient rage.

En raison des fuites occasionnées par le sinistre, l'odeur d'excréments est omniprésente dans le hall d'entrée. Toutes les parties communes sont concernées, y compris jusqu'au troisième étage où réside Richard. "Ça devient nauséabond, puisqu’il y a des remontées. Il y a des refoulements vu qu’il ont pincé les canalisations pour éviter qu’il y ait des dégâts en bas. Du coup, les excréments remontent dans les appartements, principalement au rez-de-chaussée et au premier étage. On a aussi les odeurs des toilettes chimiques posées en bas", décrit-il.

"Pour se doucher, on va dans les douches publiques"

Un dispositif que la mairie a installé en urgence, dans la rue, pour venir en aide aux habitants. Mais sans eau, le quotidien demeure très difficile. "Il faut que j’aille avec des bidons chercher de l’eau à l’extérieur. Je mange froid, je mange des fruits avec un peu de fromage et du pain. Je ne peux pas cuisiner, je peux rien faire parce qu’on ne peut pas utiliser l’eau, on n’a pas d’eau. Et on ne peut pas évacuer les eaux usagées", peste Lucien, retraité.

Impossible également de faire sa toilette. Par conséquent, certains habitants se douchent au travail ou chez des amis. Comme d'autres, Florent s'adapte à la situation. "Pour se doucher, on va dans les douches publiques. La mairie nous a mis à disposition des salles publiques depuis le début du sinistre", indique-t-il.

Des toilettes chimiques ont été installées en bas de l'immeuble

Crédit : Europe 1/Maxime Gondelaud

Les travaux ont débuté ce mardi et des plombiers se sont rendus sur place. Un soulagement pour les habitants qui se sentaient un peu abandonnés par leur bailleur, CDC Habitat, qui promet que les travaux dureront trois semaines maximum, soit jusqu'au 14 août.