Manifestation anti-PMA : "C'est une première manifestation, c'est un avertissement"

REPORTAGE

600.000 personnes auraient défilé dimanche à Paris pour exprimer leur opposition à la procréation médicalement assistée, selon les organisateurs de la manifestation. Le chiffre a été annoncé en grande pompe dans la soirée, sur l'écran géant de la Place du 18 juin 1940. Le comptage du cabinet indépendant Occurence, dont plusieurs médias sont partenaires, fait lui état de 74.500 personnes.

L'ambiance électrique semble en tout cas avoir surpris les manifestants eux-mêmes, comme le reconnaissent Brigitte et Eric, venus de Louviers et de Belfort. "On est très très très heureux qu'il y ait autant de monde, c'est vraiment une réussite prévue par personne ! On espère à 100% que ça va changer, il faut que Macron nous entende... S'il faut, on reviendra encore !", préviennent-elles au micro d'Europe 1.

"En politique, rien n'est jamais joué d'avance"

Le discours d'Agnès Buzyn, ministre de la Santé et des Solidarités, diffusé sur le grand écran, s'est abondamment fait siffler. Les gens ont en revanche applaudi les mentions de "l'intérêt supérieur de l'enfant". Ludovine de La Rochère, la présidente de La Manif pour tous, salue une réussite : "C'est un choix idéologique, un choix politique, et en politique rien n'est jamais joué d'avance, rien n'est inéluctable. Nous devons, nous peuple français, arriver à nous faire entendre. C'est une première manifestation, c'est un avertissement".

Une fois les discours des organisateurs terminés, les manifestants ont commencé à quitter la place. Les plus motivés, eux, semblaient vouloir rester encore pour profiter jusqu'au bout de cette manifestation.