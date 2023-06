Malgré les incertitudes économiques, les entreprises embauchent à tour de bras

Au premier trimestre de l’année, près de 90.000 créations nettes d’emplois ont été enregistrées dans le privé, selon l'Insee. Il s'agit du neuvième trimestre de hausse consécutive. Parmi les secteurs qui recrutent le plus : le tertiaire marchand (hébergement, restauration, transports, services).

C’est le cas de Niji, une société de plus de 1.000 collaborateurs dans les services informatiques. Depuis janvier, elle a recruté plus de 100 personnes en contrat à durée indéterminé. "On est resté sur notre lancée de 2022 en matière de recrutement et on observe pour notre plus grand bonheur d’ailleurs moins de départ. Et un nombre de recrutement net en progression significative", explique le fondateur de l'entreprise, Hugues Meili.

Certaines entreprises ne comptent pas s’arrêter là, comme la société Lohr Industrie, spécialiste des transports, qui a déjà recruté 150 personnes sur son site de Strasbourg. "Du fait du rattrapage, suite à la crise du Covid et au besoin de mobilité durable, nous sommes à la recherche d’une cinquantaine de personnes, tout type de contrat pour les six prochains mois", déclare François Lhomme, son président directeur général.

Mais attention, tous les secteurs ne sont pas logés à la même enseigne. Dans la construction, l’emploi se replie tout comme les contrats en intérim, sans que l’on sache, pour le moment, si c’est synonyme d’une récession à venir.