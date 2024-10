Mal réglés, trop puissants… Chaque année, les Français perdent plus de 300 millions d'euros à cause de leurs compteurs électriques

Cela ne vous a pas échappé : nos factures d’électricité pourraient être mises à contribution de l’effort nécessaire pour réduire le déficit l’année prochaine, avec même des hausses à prévoir dans certains cas. Une double-peine pour beaucoup de Français, qui paient déjà cher leur électricité à cause de leur compteur.

300 millions d'euros perdus chaque année

Plus d’un Français sur deux perdrait de l’argent à cause de son compteur, selon Octopus Energy, un fournisseur alternatif. Au total, 300 millions d’euros seraient égarés chaque année à cause de compteurs surdimensionnés, et donc de factures trop élevées.

Si les habitudes de consommation des foyers peuvent avoir évolué, l’abonnement est parfois tout simplement mal adapté aux besoins réels du client… C’est en tout cas ce que craint Wissam, 30 ans, depuis la pose de son nouveau compteur et l'augmentation du montant de ses factures. "Je suspecte qu'il y ait un dérèglement lié au compteur puisque ma consommation n'a pas changé et que je n'ai pas d'appareil électrique qui consomme énormément comme une machine à laver, un lave-vaisselle etc" assure ce dernier, même s'il reconnaît ne pas s'être beaucoup intéressé à son abonnement au moment du changement.

Une problématique d'autant plus grande que Wissam ne pourra quoi qu'il arrive pas récupérer les sommes déjà payées. "Un compteur, on ne peut pas le régler a posteriori. Si on a demandé six kilowatts de puissance, on peut pas revenir en arrière. Donc cet argent, il est vraiment perdu", rappelle Vincent Maillard, président d’Octopus Energy, qui incite à la plus grande vigilance. Et pour cause : il pourrait bien y avoir des économies à faire à la clé.