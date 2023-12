«Ma technique, c'est l'évitement» : les sujets qui fâchent planent sur le bon déroulé du repas de Noël

Gare aux sujets qui fâchent pendant Noël. Si pour tous, les repas de Noël sont synonymes de retrouvailles et de moments précieux en famille, cet équilibre peut être très précaire. Pour beaucoup, des sujets sont à bannir. Alors, ce week-end, Valérie sera très vigilante avec ses enfants et petits-enfants. "Les sujets politiques, on n'en parle pas, ça se fait spontanément. On ne partage pas les mêmes opinions, donc on n'en parle pas", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

Car la crainte d'un débat explosif est largement partagée. Avec l'actualité de ces dernières semaines, Alexandre n'est pas vraiment rassuré pour le bon déroulement de sa soirée de Noël. "La loi immigration, ça peut arriver dans une discussion. Ce n'est pas forcément ce qu'on voudrait, mais ça viendra ou bout de 3-4 verres autour de la table. Donc de toute façon, on n'y échappera pas", plaisante-t-il.

"Je vais à la table des enfants"

Juliette et Guillaume, frère et sœur, craignent de leur côté que la discussion dévie vers les accusations de viol portées à l'encontre de Gérard Depardieu. Alors, si le ton monte ce soir, ils ont déjà tout prévu. "Ma technique, c'est l'évitement. Je vais à la table des enfants tout simplement", préconise Juliette avec un brin d'humour. "Moi, je les laisse un peu boire et dès qu'ils sont bien faits, je commence à rigoler", s'amuse son frère. "Il faut bien passer une bonne soirée à la fin", ajoute Guillaume.

Mais le mieux, selon eux, c'est surtout de ne pas aborder les sujets sensibles, pour passer un Noël serein et profiter au maximum de leurs proches.