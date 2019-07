Lyon : la police lance un appel à témoins pour retrouver Luna, 14 ans

Depuis un mois l'adolescente n'a plus donné signe de vie. Vendredi, la police du Rhône a lancé un appel à témoin pour tenter de retrouver Luna, 14 ans. Le 12 juin, la jeune fille a fugué du foyer pour enfants de Bron où elle était placée. Sa famille n'a plus de ses nouvelles depuis le 14 juin, date à laquelle l'adolescente les a contacté pour la dernière fois.

Elle a les cheveux bruns, mi-longs et mesure 1,65m

Selon le signalement de la police, la jeune fille a les cheveux bruns, mi-longs, les yeux noisette. Elle mesure 1,65 m et est de corpulence mince. Toute personne susceptible d’avoir des informations peut contacter la DDSP du Rhône au 04 87 62 90 00 (heures ouvrables) et le 04 78 78 40 40 (heures non ouvrables).