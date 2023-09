Lutte contre les violences faites aux femmes : un rapport dénonce un sous-financement de l'’Etat

La lutte contre les violences faites aux femmes est-elle sous-financée ? Dans son rapport publié le 25 septembre 2023, la Fondation des Femmes dresse un état des lieux du budget que l’État dépense pour lutter contre les violences faites aux femmes. Ainsi, si en cinq ans, le budget de l’État dédié à la lutte contre les violences a augmenté de 50 millions d’euros – passant de 134,7 à 184,4 millions d’euros – les besoins sont eux devenus plus importants et le budget alloué n'est pas à la hauteur des besoins.

L'organisation soulève "un paradoxe #MeToo" : "alors que nous n’avons jamais autant parlé de violences faites aux femmes, leur prise en charge est moins satisfaisante qu’avant #MeToo", note le rapport de la Fondation des femmes. Ainsi, l'organisation note que le budget moyen par femme victime de violences conjugales est en baisse de 26 % alors que les plaintes pour violences conjugales ont augmenté de 83 % de plaintes pour violences conjugales en 5 ans et 100 % pour les violences sexuelles en 10 ans.

Entre 2,6 et 5,4 milliards d'euros nécessaires

L'association estime que les besoins pour lutter efficacement contre les violences faites aux femmes s'élèvent entre 2,6 et 5,4 milliards d’euros, ce qui représente 0,5 à 1 % du budget de l’État. Afin de parvenir à cette estimation globale, la Fondation des femmes a évalué le coût de chaque dispositif et l'a multiplié par le nombre de bénéficiaires potentielles. Elle a retenue une hypothèse basse du nombre de victimes, correspondant au nombre de femmes qui déclarent des violences aux forces de l'ordre, et une estimation haute, qui correspond au nombre de femmes déclarant des violences dans des enquêtes de victimisation.

Dans le détail, entre 2,3 et 3,2 milliards d'euros devraient servir à lutter contre les violences conjugales. Cette somme permettrait notamment de renforcer les dispositifs d'accueil, d'orientation et d'accompagnement global ainsi que les places d'hébergement spécialisées. Entre 344 millions et 2,2 milliards seraient également nécessaires pour lutter contre les violences sexuelles qui se produisent en dehors du couple.

De nombreuses associations ne parviennent pas à répondre aux besoins des femmes et font face à des difficultés de financement, pointe la Fondation. Elle demande la mise en place de "financements pluriannuels" et la simplification des procédures de demande de subventions "avec un guichet unique à l'échelle de l'État". Elle appelle également au remboursement à 100% des consultations en psychotraumatologie et à l'augmentation des places d'hébergement des femmes victimes de violences.