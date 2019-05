"Lui rendre hommage à notre façon" : le village du soldat Alain Bertoncello, tué au Burkina, honore sa mémoire

REPORTAGE

Alors qu'un hommage national doit être rendu mardi à Paris aux deux soldats français tués lors de la libération des otages enlevés au Bénin, les habitants du village de Montagny-les-Lanches, en Haute-Savoie, dont était originaire Alain Bertoncello, l'un des deux militaires, se prépare déjà à honorer sa mémoire.

Les parents d'Alain Bertoncello, enseignants dans un lycée, se sont installés dans ce petit village de 700 âmes près d'Annecy, il y a une vingtaine d'années. C'est donc dans ce village, forcément marqué par le drame, que le jeune militaire et ses deux sœurs aînées ont grandi. Et dès samedi, le maire du village Monique Pimonow, ancienne institutrice, a mis les drapeaux en berne devant l'Hôtel de ville. "Il est allé au devant. C'était un vrai professionnel qui est mort pour sauver des gens", salue l'édile au micro d'Europe 1. "J'ai trouvé ça très important de lui rendre hommage à notre façon".

Les cendres d'Alain Bertoncello seront transférées à Montélimar

C'est aussi à Montagny-les-Lanches que la famille a décidé d'organiser les funérailles et la crémation d'Alain Bertoncello, membre du commando Hubert, unité d'élite de la Marine française. Plusieurs de ses frères d'armes seront présents, avant que sa famille ne se rende à Paris mardi, pour l'hommage national. Un hommage important pour le jeune militaire, souligne son père Jean-Luc : "S'il peut servir à donner des exemples, tant mieux".

"Avec ma femme, enseignante comme moi, une jeune fille nous a dit 'j'avais du mal à me décider, ça m'a aidé dans mon choix', et maintenant, elle veut intégrer l'armée", raconte-t-il encore. Et de se souvenir : "Le jour où Alain a défilé le 14 juillet sur les Champs-Elysées, c'était un honneur pour lui". Après cette semaine d'hommage et de deuil, les cendres du jeune homme seront déposées dans le caveau familial, à Montélimar.