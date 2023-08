Ludovic, éboueur influenceur, va parcourir 800 km de Paris à Marseille pour dépolluer la mythique N7

REPORTAGE

Top départ pour une chasse aux déchets géante. Ludovic, un éboueur et influenceur s'est lancé comme défi de marcher 800 kilomètres, de Paris à Marseille avec l'objectif de dépolluer la mythique nationale 7. Ce mardi, il entamait son challenge avec trois compères. Europe 1 les a accompagnés à la sortie de la capitale.

"C'est dégueulasse"

À 15 heures, Porte d'Italie à Paris, il était l'heure de lever le camp pour les quatre aventuriers. Et malgré un démarrage poussif, ils ont déjà un tout petit peu en retard. "Tu as bien compté les poubelles-là ?", lance un des éboueurs. Le départ est donné par Ludovic, lunettes de soleil et bob sur la tête. "Allez, on y va, c'est parti !" Et le travail commence dès les premiers mètres pour Alexis, l'un des marcheurs qui s'attaquent au trottoir d'une station service.

"On retrouve des verres, des paquets de clopes, beaucoup de bouteilles, beaucoup de canettes. En plus, c'est camouflé par les feuilles, donc des fois on ne les voit pas ; il y en a encore une là-bas. C'est dégueulasse", détaille-t-il, appliqué à la tâche.

Le rêve zéro déchet

Impossible évidemment de ramasser tous les détritus. Mais Ludovic compte bien faire son maximum jusqu'à Marseille. "En faisant cette opération sur la N7, il y a les déchets qui sont là depuis des années et on va nous s'en occuper là. Et bien ça sera ça en moins. Moi, j'ai le rêve qu'un jour on arrive à un point zéro, ça voudrait dire qu'il y aura plus un déchet par terre et que tout le monde sera sensibilisé", philosophe-t-il.

Et l'éboueur peut déjà compter sur le soutien de plusieurs passants ravis par l'initiative. "On va à Marseille là, je ne déconne pas !", lance Ludovic à une curieuse. "Et bien écoutez je vous admire. Je vous souhaite bon courage", répond-t-elle. Les éboueurs promettent de publier tous les soirs le nombre de kilos de déchets ramassés dans la journée.