«Ne jetez pas votre mégot par la fenêtre» : une campagne pour sensibiliser au risque incendie

100 mégots sont jetés chaque jour par kilomètre d'autoroute. Alors, à l'occasion de ce nouveau week-end de départs en vacances et alors que des incendies sont toujours en cours dans plusieurs départements de France, la Fondation Vinci Autoroutes lance une nouvelle campagne de prévention. "Ne jetez pas votre mégot par la fenêtre", ce message s'affiche depuis le début de l'été en grand sur de nombreux panneaux d'autoroute.

"Le mégot, un danger permanent"

"C'est un message essentiel et prioritaire. Il faut que chaque citoyen devienne acteur de sa propre sécurité et de celle de ses proches. Et il s'inscrit aussi dans une démarche de civisme en prenant en compte le risque qu'un mégot peut mettre le feu à la forêt", explique Franck Graziano, officier de communication des sapeurs-pompiers du Var.

Sur la route des vacances, on écrase sa cigarette dans un cendrier et en promenade dans la nature, on bannit le feu. "Le mégot, c'est un danger permanent, sans doute le premier pour la forêt. Et on le voit chaque été sur les bas côtés de la route. C'est des départs de feu trop nombreux qu'il faut arrêter. Mais pour les gens qui vont arriver dans des locations, il ne faut pas qu'ils fassent de barbecue au moment où c'est dangereux, ou s'il y a du vent", souligne Luc Langeron, qui dirige le service information et prévention à l'Entente de Valabre, un établissement public qui, face aux risques naturels, rassemble depuis 1963 les 15 départements du Sud-Est.

Et évidemment, on évite aussi le barbecue en forêt, les travaux avec des outils qui pourraient provoquer flammes ou étincelles, ou de débroussailler l'été.