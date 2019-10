Lubrizol : l'incendie s'est déclenché à l'extérieur des installations

Lors de son audition devant la mission d'information de l'Assemblée nationale mardi, le PDG du groupe américain Lubrizol, Eric Schnur, a réaffirmé mardi que, selon ses informations, l'incendie de l'usine de Rouen "s'est déclenché à l'extérieur" du site. Il a aussi assuré que les produits qui ont brûlé "ne portent aucune menace sur la santé, ni à court terme ni à long terme, en dehors d'irritations passagères normalement provoquées par la fumée".

"J'ai pu voir deux vidéos après l'incendie qui nous portent à penser que l'incendie a démarré hors de notre site", a dit M. Schnur. Le PDG a souligné que Lubrizol "particip(ait) pleinement à l'enquête en cours", indiquant notamment que le site était doté d'un système d'alarme incendie et de vidéo et que "toutes ces informations sont disponibles".

Lubrizol ne connaît toujours pas la source et la cause de l'incendie

"J'insiste sur le fait qu'il faut que nous connaissions la source et la cause de l'incendie", a poursuivi M. Schnur, pour pouvoir tirer "les enseignements de ce type d'accident". "Nous savons précisément quels produits Lubrizol ont brûlé dans nos entrepôts et dans ceux de Normandie Logistique", voisin de l'usine Lubrizol, a d'autre part indiqué le PDG.

"Les sites doivent être gérés de manière différente et les populations, mieux informées", exigeait mardi au micro d'Europe 1 Jean-Noël Guyader, secrétaire de l'association des sinistrés de Lubrizol. "Personne n'est au courant des risques qu'on encoure. J'habite à 900 mètres de cette usine depuis 5 ans, je n'ai jamais reçu aucun courrier pour me dire quelle conduite adopter en cas d'accident."