Lubrizol : levée des mesures de restrictions sur la collecte de lait

Le ministère de l'Agriculture a annoncé lundi la levée des mesures de restriction sur la collecte de lait, sur les produits laitiers et sur l'accès des animaux aux pâturages, mises en place après l'incendie de l'usine chimique de Lubrizol à Rouen.

"C'est une excellente nouvelle pour nos agriculteurs", a déclaré lundi le préfet de Normandie Pierre-André Durand, au cours d'une conférence de presse. "L'arrêté préfectoral est en train d'être préparé (...) Cela signifie que la reprise de la production peut s'opérer sans délai. Et surtout la reprise de la collecte."

"Des éléments d'incertitude demeurent", selon l'Anses

Les préfets des cinq départements de Seine-Maritime, de l'Oise, de la Somme, du Nord et de l'Aisne "vont abroger partiellement les arrêtés préfectoraux pris pour protéger les consommateurs des conséquences possibles de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen le 26 septembre dernier", a confirmé le ministère dans un communiqué, en se basant sur un avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire et de l'alimentation (Anses) rendu lundi.

Dans cet avis, l'Anses indique que les analyses de lait effectuées après l'incendie "ne montrent pas de dépassement des teneurs maximales réglementaires" pour divers contaminants. L'Agence "souligne toutefois que des éléments d'incertitudes demeurent quant au risque de contamination du lait par les retombées de l'incendie et recommande des travaux supplémentaires", selon un communiqué.

Pour l'agence, qui s'est basée sur 130 prélèvements de lait réalisés du 29 septembre au 7 octobre 2019, une éventuelle "levée des mesures de restrictions de la commercialisation du lait doit s'accompagner d'un dispositif de surveillance renforcée". Ce dispositif doit tenir "compte du mode d'hébergement et d'alimentation des animaux" et permettre "une détection précoce de contaminations du lait, que ce soit via le sol de pâtures ou par le biais de l'abreuvement ou d'aliments locaux susceptibles d'avoir été exposés".

Un autre avis attendu pour le miel, les œufs et les poissons

Le préfet de Normandie a dit attendre un autre avis de l'Anses sur la production de miel, sur les oeufs, les poissons et tous les végétaux. "Nous avons bon espoir pour que cette semaine la totalité de ces contraintes qui pesaient sur le monde agricole puissent être levées", a-t-il ajouté.

Depuis l'incendie de l'usine Lubrizol, des produits tels que le lait, les oeufs et le miel ne peuvent plus être collectés dans de nombreuses communes où des suies ont été observées (Seine-Maritime, Oise, Nord, Somme et Aisne).