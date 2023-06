Loi de 1950, Pentecôte... pourquoi la Fête des mères est-elle célébrée en juin cette année ?

La Fête des mères en juin, c'est normal ? Cette journée est un incontournable du calendrier, et pourtant elle n'a pas de date fixe en France comme Noël ou bien la fête nationale et son 14 juillet. Apparue sur le territoire en 1918 avec l'arrivée des soldats américains dans l'Hexagone qui ont emmené avec eux leur tradition du "Mother's Day", cette célébration s'inscrit dans le calendrier en 1941. Pour favoriser la natalité de la France, décimée par la guerre, le maréchal Pétain et son gouvernement inscrivent la fête au calendrier politique qui se nomme alors "journée des Mères".

Cependant, si cette fête a été instaurée progressivement lors de l'entre-deux-guerres, elle s'est installée définitivement lors de la IVe République avec la loi 50-577 signée par l'ancien président Vincent Auriol le 24 mai 1950. Celle-ci modifie le texte du maréchal Pétain en y ajoutant une exception à la règle qui affirme que l'évènement aura lieu le dernier dimanche de mai. "La République française rend officiellement hommage chaque année aux mères françaises au cours d'une journée consacrée à la célébration de la Fête des mères", indique l'article 1 de la loi. Mais pourquoi en 2023, la Fête des mères est-elle le 4 juin ?

Un lien avec la Pentecôte

Petite particularité de cette loi de 1950, si elle affirme que "la Fête des mères est fixée au dernier dimanche de mai", elle précise tout de même que "si cette date coïncide avec celle de la Pentecôte, la Fête des mères a lieu le premier dimanche de juin". Concrètement, sur le calendrier chrétien, la Pentecôte, cette fête chrétienne qui célèbre l'effusion du Saint-Esprit, doit obligatoirement se célébrer 50 jours après le jour de la fête de Pâques, soit le septième dimanche qui suit. Cette année, cette célébration, marquée par la très célèbre chasse aux œufs, a eu lieu le dimanche 9 avril. La Pentecôte a donc logiquement été fixée au dimanche 28 mai cette année, le dernier dimanche de ce mois.

Par conséquent, les mères seront mises à l'honneur le dimanche 4 juin prochain. Cette loi a été instaurée afin d'éviter la célébration de deux fêtes, une laïque et une religieuse, le même jour. Cela permet donc d'offrir la possibilité aux personnes de fêter comme elles le souhaitent les jours de célébrations qui comptent à leurs yeux. Concernant la fête des pères, pas d'inquiétude, sa date ne change pas en fonction de la Pentecôte ou de la fête des mères. Comme chaque année, sa date est fixée au troisième dimanche de juin. Cette année, les pères seront donc célébrés le 18 juin prochain.