«L'occasion de revendre des bijoux que je ne mets plus» : à Strasbourg, le cours de l'or attire les Français en boutique

C'est un des placements préférés des Français : l'or. Le métal est au plus haut cette année, ce qui donne l'opportunité à certains Français de gagner un peu d'argent avec leurs bijoux qu'ils ne portent plus. Actuellement, le gramme d'or est autour de 70 euros, contre 55 l'année dernière. Et alors que le cours est au plus haut en ce mois d'août, dans la boutique d'Angélique Burckard, les clients se bousculent.

Augmentation des prix de 20% depuis janvier

"On va déjà tester voir si c'est bien de l'or, donc je les passe sur la pierre, et à l'acide pour voir quelle est la réaction [...] je vous confirme qu'on est bien sûr du 18 carats. Donc, je vais peser le bijou", détaille-t-elle au micro d'Europe 1.

Une vingtaine de grammes pour cette chaîne en or qu'elle tient dans sa main. "Je peux vous en proposer 1.020 euros aujourd'hui", poursuit-elle. Ce prix est supérieur de 20% par rapport à janvier dernier. De quoi motiver, Corinne, une autre cliente, à passer la porte pour, elle aussi. "C'est l'occasion de revendre des bijoux que je ne mets plus, qui sont abimés. Avant, je donnais, maintenant, je revends", souligne-t-elle.

Afflux de clientèle

Et elle n'est pas la seule. En six mois, les agences Comptoirs national de l'Or ont réalisé autant de transactions que sur la totalité de l'année 2023. À Strasbourg, "il n'y avait qu'une personne à l'agence encore l'année dernière. Et depuis le début de l'année, on est deux. Et c'est nécessaire, parce que tout seul, on n'arriverait plus à gérer la clientèle journalière", insiste Angélique Burckard. Et si beaucoup revendent leurs objets en or, d'autres au contraire en achètent, estimant que les cours vont continuer de grimper.