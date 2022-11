Lille : les habitants inquiets pour leurs bâtiments après l'effondrement d'immeubles

Après l'effondrement il y a deux semaines de deux bâtiments coûtant la vie à un médecin de 45 ans, il règne une certaine inquiétude chez les habitants. D'autant plus que de nouveaux immeubles ont été évacués rue Lepelletier ce week-end en pleine nuit à cause d'une menace d'effondrement. Sur place, riverains et commerçants ne regardent plus leurs bâtiments de la même manière.

"Depuis ces événements-là, on regarde tout en l'air et on découvre un peu plus Lille. On remarque qu'à certains endroits c'est un peu fissuré et ça nous fait peur quand même", explique Chantale, une habitante, inquiète en observant les façades des immeubles en pierre.

"La culture du Lillois sur sa maison va changer"

Après l'effondrement des deux immeubles, les évacuations s'enchaînent dans l'hypercentre. Stéphanie, gérante de "l'estaminet la pate brisée", fait chaque jour le tour de son restaurant. "On regarde les murs en fait et la cave. Pour nous, il n'y a rien de bougé mais c'est vrai qu'on fait plus attention maintenant", précise-t-elle. Notamment à la structure comme l'explique Jean-Yves Méreau, président de l'association Renaissance du Lille Ancien. "Il existe beaucoup de fissures qu'on ne voit plus tellement on a habillé l'intérieur des maisons de boîtes de plâtres par exemple. On ne voit plus les murs travailler", pointe-t-il du doigt.

"Les commerces sont des boîtes de plâtres avec des spots derrière lesquels on ne voit pas ce qu'il se passe. Je pense que maintenant, la culture du Lillois sur sa maison va changer", conclut-il. Pour ce spécialiste, il ne faut pas faire n'importe quoi avec ces logements. Il critique notamment la suppression des murs porteurs dans les rez-de-chaussée commerciaux et l'assèchement du sous-sol qui provoque un tassement des fondations.