Lille : le périphérique nord-est sera limité à 70km/h à la rentrée

Les Lillois vont devoir ralentir sur la route. La préfecture vient de signer un arrêté concernant le périphérique nord-est de Lille qui prévoit de réduire la vitesse, en la faisant passer de 90 à 70 km/h à partir du 1er septembre prochain. C’est une route nationale à trois voies située au nord-est de Lille et empruntée par près de 90.000 véhicules chaque jour dans les deux sens.

"Le périph' à 70km/h : une aberration !"

Cette mesure est incompréhensible pour Romain, un usager. "Le périph' lillois à 70km/h est une aberration. De toute façon, on va encore avoir droit aux procès. On sait pertinemment que c’est intenable. Personne ne peut rouler à cette vitesse et personne ne le fera", prévient le conducteur.

Sauf que lever le pied sur la route permet aussi de réduire la pollution. "Les émissions de particules fines et d’oxyde d’azote sont diminuées de 10% environ quand on passe la limitation de la vitesse de 90 à 70km/h sur une voie rapide", explique Mathieu Chassignet, ingénieur à l’ADEME, agence de la transition écologique.

Afin d'éviter les bouchons et réduire les accidents

Parmi les autres objectifs de cette mesure : éviter les bouchons, mais aussi réduire les accidents. Depuis 2019, le périphérique sud lillois est limité à 70km/h. Conséquence : 30% d’accidents en moins selon la préfecture.

Des résultats faussés pour Philippe Dutrieu, directeur de l’Automobile club du Nord. "Forcément il y a eu beaucoup moins de voitures sur les routes. On se base sur les années 2020, 2021 où il y avait moins de circulation suite aux confinements donc moins de véhicules", constate-t-il. "Au lieu de baisser la vitesse ou bien mettre des radars à outrance, il faudrait mieux contrôler l’alcoolémie, les stupéfiants ou encore le téléphone au volant !"