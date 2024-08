Libération de Paris : le 19 août 1944, des policiers libèrent la Préfecture de police des mains des nazis

Cette année, nous célébrons les 80 ans de la libération de Paris. Les Allemands ont quitté la capitale le 25 août 1944. Dans les jours précédents, plusieurs événements peu connus ont mené au départ des nazis à l'instar de la prise de la Préfecture de police de Paris par des policiers résistants.

Reprise des lieux

Le 19 août 1944 à 7 heures du matin, des policiers se rassemblent sur l'esplanade de Notre-Dame. Ils sont en grève depuis plusieurs jours. Le 15 août, les gardes vichystes les ont chassés de la préfecture. Ce matin-là, un complice leur ouvre la porte et ils reprennent les lieux armés de leur seul pistolet de service.

Mais la victoire est encore loin comme l'explique Christian Chevandier, historien spécialiste de la période : "On est quand même dans Paris occupé avec les Allemands et les Alliés qui sont à 200 kilomètres. Dans l'après-midi, les Allemands essayent de reprendre la Préfecture avec de l'infanterie, avec des chars et les policiers les repoussent. C'est la première fois où des cocktails molotov sont utilisés dans Paris".

Prendre le contrôle

La nuit tombée, les insurgés traversent la Seine et prennent le contrôle de l'hôtel de ville de Paris. Le lendemain, les escarmouches avec les forces allemandes se multiplient. Faute d'équipements, les combats sont durs, souligne Christian Chevandier : "Au début, il n'y a pas grand monde qui a des armes. Et un des enjeux importants était justement de récupérer les armes. Et c'est une des raisons pour laquelle d'ailleurs l'insurrection des policiers a été importante. C'était parce que eux étaient armés. Ils étaient mal armés mais ils étaient armés".

Malgré tout, l'insurrection se répand et Paris se couvre de barricades le 21 août. Il va falloir tenir jusqu'à l'arrivée des Alliés. La capitale sera finalement libérer quatre jours plus tard, le 25 août 1944.