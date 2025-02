Cité de l'Histoire : deux ans après son ouverture, découvrez l'épopée de Jules César de façon immersive

Ce n'est ni un musée, ni un parc d'attraction, mais une façon immersive de vivre l'histoire. Cela fait deux ans que la Cité de l'Histoire existe sous la grande Arche de la Défense. Actuellement, le lieu propose à ses visiteurs de se plonger au cœur de la Rome Antique et de tout savoir sur César.

Comprendre ses stratégies militaires, vivre son irrésistible ascension, assister aux trahisons... Tout ça dans une salle à Ellipse à 360° avec 700m2 de surface de projection et 18 points de son. C'est ce que propose la Cité de l'Histoire à ses visiteurs, de se plonger au cœur de la Rome Antique et de tout savoir sur Jules César.

Apprendre l'histoire autrement

Et avec de tels moyens, c'est impactant. C'est le cas pour Antoine, sept ans : "Je ne savais pas que les Romains avaient gagné contre la Gaule". Tous les six mois, la Cité de l'Histoire change de thématique, et met en avant l'Histoire avec ses 17 salles ultra-immersives qui retracent 12 siècles d'histoire de France.

Et vous risquez de croiser une institutrice dans sa salle de classe durant la 3e République : "Placez-vous à côté de vos pupitres. Dépêchez-vous, vous êtes en retard !". Ou un menuisier pendant la prise de la Bastille : "Pourquoi ils s'en prennent à cette prison-là, il n'y a personne là-dedans", et même à Jeanne d'Arc : "Pour bouter l'Anglois hors de France, il va falloir s'attaquer aux tournelles. Vous allez m'y aider, vous n'oseriez pas mentir à Jeanne d'Arc".

Louis-Xavier Nicolas de la cité de l'Histoire : les expositions doivent "vraiment donner le goût par le sentiment, à cette sensation, comme elle touche le cœur avant de toucher l'intelligence. Ça va induire beaucoup plus d'appropriation par l'élève et par le visiteur", confie-t-il. À la Cité de l'Histoire, on vit l'histoire, c'est ça qui change tout.