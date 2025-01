L'Etat va verser 6,5 millions d'euros pour le musée d'art et d'histoire du Judaïsme à Paris

Article Suggestions

Le musée d'art et d'histoire du Judaïsme à Paris s'est vu offrir ce lundi 3,5 millions d'euros supplémentaires pour son projet d'extension et de réaménagement. Le ministère de la Culture a justifié ces fonds supplémentaires "compte tenu de la richesse des collections et de l'importance de la politique culturelle et éducative menée par le musée".