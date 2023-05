L'hôtel d'un village héberge des mineurs isolés étrangers sans prévenir le maire

Logés à l'intérieur du seul hôtel réquisitionné de Châteauneuf-Grasse, dans les Alpes-Maritimes, des mineurs isolés étrangers se font discrets. Depuis deux mois, ils occupent les lieux et pourraient y rester jusqu'à la fin de l'été à cause du manque de place dans les centres d'hébergements. Pour tuer le temps, ces derniers jouent au ballon sur un terrain vague. Bien que leur présence reste discrète, certains voisins s'inquiètent. "Ça bouge un petit peu, alors on les remarque. Ils font beaucoup de bruit pour les gens du quartier. C'est un peu pénible".

Un maire "profondément déçu" par la non-communication

Pour d'autres riverains, ce geste reste une bonne action malgré les inconvénients : "Il faut bien les accueillir. Il faut des structures adaptées et tant qu'on n'en a pas, c'est bien que les hôtels acceptent." Cela n'enlève pas la colère du maire du village, Emmanuel Delmotte, qui a été placé devant le fait accompli. Ce dernier se dit "profondément déçu de l'attitude générale, gouvernementale et préfectorale" au micro d'Europe 1. Lui qui n'a pas été tenu informé "ni de la durée ni du nombre de mineurs isolés accueillis".

Emmanuel Delmotte a été tenu au courant uniquement par l'hôtel directement. L'établissement lui a fait part d'une rotation régulière entre 40 et 60 jeunes au moins jusqu'à la fin de l'été. "Ma problématique est un problème de sécurité. Si on loue 20 chambres, ce n'est pas pour en mettre quatre par chambre", explique-t-il. L'élu mènera tout prochainement une inspection pour déterminer si la capacité hôtelière est respectée.