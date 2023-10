PODCAST

4.020, c'est le nombre de saisines reçues par la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) en 2021, soit +33% en un an. Pour les familles, le changement de comportement de leurs proches entrés dans une secte, s’avère souvent violent, jusqu’à la rupture parfois. C’est le cas de Marie-France, sans nouvelles de son fils qui a choisi de rompre avec elle. Elle a accepté de confier son histoire dans cet épisode du podcast "Dans les yeux d’Olivier" produit par Europe 1 Studio.

Comment se manifestent les dérives sectaires ?

"Le fils de Marie-France s'est mis à fréquenter des groupes de prière qui ont pris de plus en plus d'importance", raconte Olivier Delacroix dans cet épisode du podcast "Dans les yeux d’Olivier" produit par Europe 1 Studio. Une première approche qui se nourrit de promesses souvent séduisantes pour les victimes avant de glisser facilement dans le groupe jusqu’à la dépendance totale : "Ils ont perdu leur identité d'origine, ils ne sont plus ce qu'ils étaient avant", se lamente Marie-France. Le conditionnement des futurs adeptes peut alors prendre plusieurs formes : "l'enfermement est physique, moral et psychologique quand on vous répète tous les jours la même chose", s’indigne la mère de famille dans cet épisode du podcast "Dans les yeux d’Olivier".

Quels sont les risques d’une secte ?

Dans certains cas, appartenir à une secte peut conduire à la rupture avec l’environnement d'origine, et donc, du cercle familial comme l’explique par exemple Marie-France avec les mots de son fils, lorsqu’elle lit la dernière lettre que lui a adressée : "Je n'ai plus rien à faire avec toi". Une coupure qui ne vient en général pas du plein gré des adeptes "C’est Éliane (fondatrice de la secte où se trouve le fils de Marie-France, NDLR) qui dicte les lettres", assure la mère de famille, dans cet épisode du podcast. Pour les familles, le désespoir naît de ne jamais revoir leurs proches : "lui parler c’est tout ce que je demande", requiert la mère.

Comment aider une personne à sortir d'une secte ?

"Nous souhaitons qu’ils puissent être libres de choisir leur vie et s’engager dans ce qu’ils veulent", espère Marie-France pour son fils et toutes les personnes qui sont sous emprise sectaire. Pour aider les proches à affronter cette épreuve, certaines personnes elles-mêmes anciennes membres de sectes, se sont engagées auprès des familles pour apporter des réponses et de l’espoir : "c'est la preuve qu'on peut sortir, qu'on peut comprendre", positive Marie-France. Pour Magalie, ancienne adepte du groupe, c’est une mission indispensable : "je n’accepte pas qu'il reste encore des gens sous son emprise", s’indigne-t-elle. Les victimes peuvent également informer la "Miviludes" afin de faire un signalement, comme l’a fait Marie-France : "pour dénoncer ce qui se passe, j’ai porté plainte", raconte-t-elle dans cet épisode du podcast "Dans les yeux d’Olivier".