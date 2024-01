«L'État fait la sourde oreille» : près de Toulouse, des agriculteurs bloquent l’autoroute A64

Après des semaines de manifestations, cette fois, ils passent à la vitesse supérieure. Les agriculteurs d'Occitanie bloquent l'autoroute A64, à hauteur de Carbonne au sud de Toulouse. Ce vendredi, ils sont toujours sur place et annoncent qu'ils comptent y rester tant que le Premier ministre ne vient pas à leur rencontre.

"Des agriculteurs se suicident et l'État fait la sourde oreille"

Malgré un thermomètre en dessous de 0 degré cette nuit, ils sont près d'une centaine à avoir dormi sur cette portion de l'A64. Les manifestants ont organisé un campement pour tenir le siège. Un mur de foin bloque toujours l'accès de l'autoroute et il n'y a qu'une seule chose qui pourrait mettre fin à cette manifestation d'après Jérôme Bayle, l'organisateur du blocus. "La venue du Premier ministre dans la région Occitanie ! Je précise bien la venue, pas des paroles à Paris ! [Qu'il vienne] avec le carnet de chèques pour qu'il tienne ses engagements du ministre Monsieur Marc Fesneau qui avait dit qu'il aiderait les éleveurs pour la MHE (maladie hémorragique épizootique) et qu'il n'en laisserait aucun de côté. Là aujourd'hui, il y a des agriculteurs qui se suicident et l'État fait la sourde oreille donc on va essayer de les réveiller !", s'emporte-t-il au micro d'Europe 1.

Le salaire moyen d’un agriculteur : 6.000 euros net par an

En plus des aides pour la MHE, ce qu'on appelle aussi le Covid de la vache, les agriculteurs souhaitent un assouplissement des normes pour en finir avec la concurrence déloyale des autres pays, un moratoire sur l'eau et surtout une défiscalisation sur le GPR, le gazole routier. En Haute-Garonne, le salaire moyen d’un agriculteur est de 6.000 euros net par an. Le blocus devrait durer au moins toute la journée. Certains ont prévenu, ils sont prêts à y passer tout le week-end s'il le faut.