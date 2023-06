Les vélos-bureaux : une solution pour les élèves hyperactifs

À l’école, les troubles de l’attention et de l’hyperactivité rendent souvent la scolarité des enfants concernés compliquée. Mais certaines solutions pédagogiques innovantes existent, comme les "vélos-bureaux", pour améliorer leur concentration. C’est une sorte de vélo d’appartement silencieux, avec un plateau pour écrire.

"C’est agréable, ça donne de l’énergie"

À Pantin, en région parisienne, dans la classe de CE1 de l’école privée Sainte-Marthe, Gabriel, 8 ans, est un peu plus élevé que ses camarades assis sur des chaises. Il se dandine en pédalant, tout en prenant des notes sur son cahier. "C’est agréable, à force on se muscle les jambes, ça donne de l'énergie, de la force", observe Gabriel, qui est moins grondé que l’année dernière.

"L'année dernière, je me balançais un peu sur la chaise et, à un moment donné, j'ai fini par tomber la tête la première sur le carrelage… Donc après je me suis dit que c’est pas très bien de travailler sur des chaises, il vaut mieux un peu se dégourdir les jambes", confie-t-il.

700 euros le vélo-bureau

Les élèves tournent à tour de rôle sur ce bureau, toutes les 20 minutes. Et pour certains, hyperactifs, les effets sont bluffants, souligne la maîtresse Cécile Robbe. "Pendant les 20 minutes, un enfant présentant des TDAH reste concentré du début à la fin alors qu'assis, au bout de sept minutes à peu près, il décroche", remarque-t-elle. "Le fait de relier l'activité des jambes, ça va lui permettre une concentration et une créativité supplémentaires quand il pédale". L’investissement est conséquent : près de 700 euros la pièce. Mais à terme, cette école vise un vélo-bureau dans chaque classe.