Dix départements de l'Est et du Sud-Est en vigilance orange canicule

Ils viennent s'ajouter au Rhône, l'Ain, l'Isère, la Loire, les Alpes de Haute-Provence, le Var et les Alpes-Maritimes, déjà placés en vigilance orange pour canicule. La vigilance orange sera prolongée jusqu'à mardi matin pour ces départements, à l'exception du Var, du fait d'un "épisode caniculaire non exceptionnel pour la saison, mais dont la persistance nécessite une vigilance particulière, notamment pour les personnes sensibles ou exposées", selon Météo-France.

Jusqu'à 44 degrés

Les températures restent très élevées de l'Alsace à Auvergne Rhône-Alpes et aux régions méditerranéennes, ajoute Météo-France, qui a également placé 22 départements en alerte jaune canicule, principalement sur l'est et le sud-est du pays.

En Provence-Alpes-Côte d'Azur, les maximales doivent atteindre de 37 à 40 degrés et de 35 à 38 en Rhône-Alpes. Pour la nuit de lundi à mardi, les températures ne descendront pas en dessous de 20 degrés sur toutes ces régions et même 22 à 24 degrés près de la Méditerranée, ajoute Météo-France.

Pour la journée de mardi, les maximales grimperont encore en Rhône-Alpes où des pointes de 39 degrés sont attendus. Les températures devraient baisser mercredi. L'Espagne fait, elle aussi, face depuis lundi à des chaleurs extrêmes pouvant grimper jusqu'à 44 degrés, à peine deux semaines après un précédent épisode similaire, a indiqué l'agence météorologique espagnole (Aemet).

L'été 2023 se dessine progressivement comme hors norme dans les annales, avec la confirmation, par l'observatoire européen du changement climatique Copernicus, du mois de juin le plus chaud jamais enregistré, avec l'effet combiné du changement climatique et du retour du phénomène El Niño.

Et l'Europe a connu une année 2022 plus chaude de 2,3 degrés que le climat de la fin du XIXe siècle, a annoncé l'Organisation météorologique mondiale (OMM) fin juin, confirmant la surchauffe du continent à un rythme deux fois plus rapide que la moyenne mondiale.