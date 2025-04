Les sapeurs-pompiers dévoilent leur nouveau logo

Les sapeurs-pompiers ont dévoilé ce lundi leur nouveau logo, remplaçant celui qui était en vigueur depuis 1977. Cette nouvelle identité visuelle est le fruit d'un concours.

Un logo flambant neuf. Ce lundi 28 avril, les sapeurs-pompiers ont annoncé changer de logo, une première depuis 1977. Le visuel est un un smartphone blanc sur fond rouge avec pour inscription les numéros d'appel d'urgence "112" et "18".

"Une proposition de loge moderne qui met en avant le 18 et le 112. C'est aussi ça un citoyen acteur de sa sécurité", se félicite les Sapeurs-Pompiers de France sur Facebook.

Il faudra encore patienter pour le voir sur les camions

Le "logo de Fabrice" a été choisi par les Sapeurs-pompiers de France par un vote organisé sur les réseaux sociaux. L'ancien combiné téléphonique arboré sur les camions de pompiers laisse sa place à un smartphone : "Face à l’évolution technologique avec l’avènement des smartphones, il est nécessaire d’adapter ce visuel à notre époque", détaillait la Fédération des sapeurs-pompiers dans un communiqué lors du lancement du vote, en octobre dernier.

Ce changement d’identité visuelle ne devrait pas intervenir avant la fin de l’année. Avant d’être affiché sur les camions, le logo devra être validé par le président de la République ou le ministre de l’Intérieur lors du congrès national des sapeurs-pompiers de France en octobre 2025.

Un concours inédit sur les réseaux sociaux

Lancé en octobre 2024, le concours organisé par les sapeurs-pompiers avait réuni plus de 1 000 propositions. "Tout le public quel que soit l’âge, créateurs ou non, graphistes ou non et artistes ou non intéressés sont invités à participer et à soumettre leurs idées pour ce nouveau logo, qui symbolisera un futur plus connecté et unifié pour les services de secours", précisait alors la Fédération des sapeurs-pompiers dans son communiqué.

Cinquante réalisations avaient été retenues par la commission technique de la fédération, et quatre avaient été soumises au vote des internautes sur Instagram.