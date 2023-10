Les sans-papiers en grève doivent obtenir «de nouveaux droits» pour la régularisation, estime Sophie Binet

"Il faut que l'hypocrisie cesse" autour de l'emploi des sans-papiers, a déclaré mercredi Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, qui accompagne depuis mardi un mouvement de grève de ces travailleurs dans une trentaine d'entreprises en Ile-de-France. Environ 600 travailleurs sans-papiers en grève occupent 33 entreprises du bâtiment, de la logistique, du nettoyage ou encore de la distribution où ils sont employés pour le plupart sous le statut d'intérimaires, principalement à Paris et en Seine-Saint-Denis.

"L'objectif c'est la régularisation, mais aussi d'obtenir de nouveaux droits collectifs pour que ces travailleurs ne soient plus exploités. Il faut que l'hypocrisie cesse, la France tourne grâce aux travailleurs immigrés", a déclaré Sophie Binet sur un piquet de grève du 12ᵉ arrondissement parisien, devant une société d'intérim. "Ce mouvement avec plus de 600 grévistes montre que la loi actuelle est insuffisante parce que ces travailleurs sont à la merci de l'employeur", a-t-elle ajouté, en référence aux termes de la circulaire Valls de 2012, qui décline les critères de régularisation.

"Que la régularisation soit possible sur simple preuve de travail"

Pour obtenir une régularisation, un travailleur doit non seulement justifier de trois années de présence en France, présenter un certain nombre de bulletins de paie, mais il doit également obtenir de son patron qu'il remplisse un formulaire officiel d'embauche, appelé "Cerfa". Le projet de loi immigration du gouvernement, dont l'examen parlementaire doit reprendre le 6 novembre, prévoit dans sa mouture actuelle de faire sauter le "verrou" de l'employeur, a-t-on confirmé au ministère de l'Intérieur mardi. "Il faut que la loi change et permette que la régularisation soit possible sur simple preuve de travail", a encore réclamé la secrétaire générale de la CGT.