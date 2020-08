Les salariés français champions d'Europe du non-respect des arrêts maladie

La Direction de l'Animation de la recherche, des Études et des Statistiques (Dares) a publié mercredi une étude qui révèle que les Français travaillent plus d’un jour de maladie sur quatre. L’enquête se base sur plus de 19.000 réponses, reçues entre octobre 2015 et juin 2016. "Les salariés signalent en moyenne onze jours de maladie qui ont donné lieu à huit jours d’absence au travail", indique la Dares, qui dépend du ministère du Travail.

Le "présentéisme en cas de maladie", un phénomène français

Selon l’étude, le "présentéisme en cas de maladie" est un phénomène très français : 62% des salariés ont fait au moins un jour de présentéisme en cas de maladie en 2015. C’est beaucoup plus que dans le reste de l’Union européenne (42%), où les salariés qui tombent malades s’arrêtent plus rapidement.

Les adeptes du présentéisme sont plus souvent les femmes, les cadres, les seniors et les salariés confrontés à une pression temporelle ou à des relations difficiles avec leur hiérarchie. Pourtant, venir travailler quand on est malade n’est pas forcément un bon calcul : le risque de contaminer ses collègues est important, tout comme la possibilité d’être malade plus longtemps, ce qui coûtera plus cher à l’entreprise et à la collectivité.