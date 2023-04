«Les plats sont vraiment généreux» : les bouillons, ces restaurants à petits prix, cartonnent

Avec l'inflation, s'offrir un bon restaurant est devenu un luxe pour beaucoup, mais il reste une option pas chère : les bouillons. Ces bistrots aux recettes traditionnelles, affichent des prix imbattables et se multiplient en France. Rouen, Metz, Bayonne, Lille... Partout dans l'Hexagone, ces restaurants à petits prix rencontrent un succès fou. Y compris dans les zones plus privilégiées du territoire, à l'instar de Versailles, où le "Petit bouillon" a ouvert ses portes en décembre 2022.

"Les plats sont vraiment généreux"

Dans les assiettes, des plats d'antan, dont le fameux poireau vinaigrette bien dans son jus. "La cuisson est parfaite. Ils sont juste tièdes, mais pas trop", souligne une cliente au micro d'Europe 1. Coût de cette entrée : 3,70 euros. Et ce n'est pas le seul plat à offrir des tarifs alléchants : comptez 2,20 euros pour les œufs maillots et seulement 9,60 euros pour le traditionnel saucisse purée.

"Les plats sont vraiment généreux. Vraiment, le prix est abordable et c'est vraiment de la qualité", assurent les clients. Et le bouillon n'hésite pas à jouer la carte nostalgie, en rappelant "un petit bistrot de Paris qu'on a connu, qui n'est pas cher non plus", souligne une mère de famille.

Un ticket moyen à 22 euros

Mais pas question pour autant de faire attendre les clients. En cuisine, les salariés du restaurant se mobilisent. Car l'établissement sert quelque 500 couverts par jour, lui permettant ainsi d'avoir des prix défiants toute concurrence.

"Nous achetons en gros. Et nous fonctionnons essentiellement avec Rungis", note Didier Lacoste, le patron du "Petit bouillon". "Et la conjoncture actuelle va appeler de plus en plus d'établissements comme le notre à se créer, avec un ticket moyen à 22 euros", juge-t-il. Seul désavantage pour les clients : la popularité du lieu. Devant certains bouillons, il faut patienter entre 45 minutes et une heure, avant d'avoir une table.