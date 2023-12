Les passagers indiens bloqués dans la Marne devraient repartir lundi

Les 300 passagers indiens retenus à l’aéroport de Vatry dans la Marne depuis plus de trois jours vont pouvoir repartir dans les prochaines heures. Leur avion, cloué sur le tarmac après des soupçons de traite des êtres humains, devrait probalement décoller ce lundi matin aux alentours de 10 heures, comme l'affirme l’une des avocates de la compagnie aérienne Legend Airlines.

Une opération d'envergure

Un vol compliqué à organiser parce qu’il nécessite de nombreuses autorisations et un plan de vols de dernière minute. Ce départ à venir fait suite à une journée d’audience hors normes à l’intérieur du petit aéroport de Vatry. Sur les 50 personnes qui devaient être entendues, seules trois d’entre elles sont passées devant les juges des libertés et de la détention.

Des juges qui ont estimé que la procédure judiciaire n’a pas été respectée, explique l’avocat Mathieu Malblanc qui accompagnait les passagers auditionnés : "Les premières décisions qui ont été rendues ont démontré que toute la procédure relative aux droits des étrangers n'avait absolument pas été respectée et qu'on ne savait pas pourquoi on avait fait déjà descendre les gens de l'avion. Ensuite, on s'est rendu compte que la notification de leurs droits n'était absolument pas bonne. Il manquait des indications, des mentions, enfin des choses importantes."

Les 300 passagers devraient repartir vers Inde

La préfecture de la Marne a donc renoncé aux procédures qu’elle a engagées. Les passagers sont, en théorie, libres de leurs mouvements mais ils n'ont pas l'autorisation de rester en France sans visa. Selon le bâtonnier de Châlons en Champagne, François Procureur, les 300 passagers doivent être réacheminés en Inde, leur pays d’origine.