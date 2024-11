Les Parisiens vont être sensibilisés en 2025 au «risque inondation»

La mairie de Paris va proposer en 2025 aux habitants de la capitale "une grande opération de sensibilisation" au risque d'inondation en cas de crue de la Seine, dans le cadre d'un programme de "résilience" de la ville, présenté vendredi.

Préparer les Parisiens à une crue de la Seine

Lors de cet exercice, qui "pourrait avoir lieu en avril 2025", "tous les Parisiens seront invités à des réunions dans les mairies d'arrondissement, avec un accès à internet, pour leur expliquer quels sont les comportements à attendre de chacun en cas d'inondation", a dit à l'AFP la maire Anne Hidalgo.

Les autorités, elles, "sont prêtes, avec des plans et des exercices réguliers sur la Seine, mais je souhaiterais qu'on puisse avoir une sensibilisation de la population globale de Paris, pour lui donner des capacités d'action en s'informant et en se formant", a-t-elle ajouté.

Ne pas descendre dans les parkings

En expliquant, par exemple, qu'en cas de crue "il ne faut pas descendre dans son parking pour sortir la voiture, parce que c'est là qu'on est piégé", alors que beaucoup de parkings souterrains ont été totalement inondés à Valence et sa région en Espagne, endeuillés par des crues historiques.

Un "exercice de crise in situ" simulant une crue de la Seine, en lien avec la préfecture de police, est prévu, a précisé la mairie. Les Parisiens seront aussi sensibilisés aux mesures pour "améliorer la résilience de leurs logements", tandis que la municipalité réalisera des "aménagements expérimentaux pour réduire le ruissellement urbain".

Une stratégie de résilience globale pour Paris face aux risques multiples

La nouvelle "stratégie de résilience" de Paris face aux risques (inondation, pandémie, attentat, cyber-attaque, canicule...), qui sera votée au prochain Conseil de Paris de la mi-novembre, vise notamment à "développer la culture du risque, c'est-à-dire la connaissance des risques locaux et des réflexes à adopter en cas de crise, et à renforcer l'entraide de proximité entre Parisiens", explique Pénélope Komitès, adjointe à la maire chargée de l'innovation, de l'attractivité et de la résilience.

Le plan comprend 50 actions concrètes, dont des exercices de crise réguliers avec la population, la mise en place d'un plan "grand chaud" pour protéger les personnes à la rue pendant les canicules et la création d'un "campus de la résilience".