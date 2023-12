LES MÉTIERS EXCEPTIONNELS - Épisode 7 : le chef étoilé

Comme chaque jour, la série sur les métiers d'exception continue. Ce dimanche, c'est le métier de chef étoilé dont nous allons parler avec le célèbre Georges Blanc, 3 étoiles au Guide Michelin dans son restaurant de Vonnas, dans l'Ain. Pour l’occasion, Europe 1 est allée à sa rencontre.

"Un faiseur de bonheur"

Le rituel est immuable : tous les matins, Georges Blanc est en cuisine, pour goûter ce qui se prépare. Ici, une endive aux accents d'agrumes. Et évidemment chaque détail compte. "Il y a des ajustements à faire, mais c'est bien qu'on procède à ces réglages là parce que c'est un menu qui sort de ce qu'on fait d'habitude, donc il faut que ce soit bien réglé", se réjouit le chef étoilé au micro d'Europe 1. À 81 ans, Georges Blanc est un des plus anciens chefs 3 étoiles de France. Son troisième macaron, il l'a obtenu il y a 42 ans.

"C'était une grande fierté. C’est arrivé le 3 mars 1981. C'est une date qu'on n'oubliera jamais. Et on continue d'élever le niveau parce que c'est une passion de toujours améliorer les choses", assure Georges Blanc. Ce dimanche soir, c'est un menu spécial qui sera servi au restaurant. En voici un petit extrait, rien que pour le plaisir. "Le sandre de Saône, aux coquillages, baigné de notre marinière, d'aromates et d'herbes odorantes. Une sauce d’une typicité inédite. Après, on a le suprême de volaille de Bresse, incontournable, maturé et cuisiné à l'ail noir. C'est très agréable", détaille le chef.

Crédit photo : Europe 1

Des plats exceptionnels, car Georges Blanc aime faire rêver les gens. "C'est un vrai plaisir. Moi, je suis le chef d'orchestre et le compositeur de la musique. Je suis là tous les soirs et au déjeuner. C'est là où j'existe vraiment. Je suis un faiseur de bonheur, un marchand de bonheur", vente-t-il au micro d'Europe 1. Un métier qu'il exercera jusqu'au bout : la retraite, très peu pour lui.