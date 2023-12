LES MÉTIERS EXCEPTIONNELS - Épisode 2 : la dessinatrice de bande dessinée

C'est un métier qui fait rêver petits et grands. Chaque matin, pendant une semaine, Europe 1 vous présente une profession qui fait rêver. Ce mardi, rendez-vous avec Marion Montaigne, autrice de BD. Et lorsqu'on lui demande, combien d'ouvrage a-t-elle bien pu écrire dans sa vie, sa mémoire lui fait défaut. "Dix, onze, douze... Je ne sais plus", ironise-t-elle au micro d'Europe 1.

"C'était mon petit talent"

Mais créer des bandes dessinées ne s'est pas du tout imposée comme une évidence au départ. "J'adore entendre à la radio : 'Oui, à l'âge de cinq ans, j'ai eu un choc artistique et je me suis dit : c'est ça que je voulais faire', alors que moi, pas du tout. Oui, je dessinais des trucs. C'était mon petit talent. Il y en a, c'est le foot, bah moi, c'était le dessin. Mais l'idée de faire ça en métier, ce n'était absolument pas une évidence", ajoute-t-elle.

Et pourtant, à 43 ans, Marion Montaigne est désormais incontournable. Celle qui était une bonne élève adorant la biologie embarque aujourd'hui ses lecteurs d'un coup de crayon vers sa passion, la science, avec une variété d'ouvrages comme "Tu mourras moins bête" ou encore "Dans la combi de Thomas Pesquet".

Un travail sérieux

Maintenant, elle s'attaque au monde de la paléontologie avec sa nouvelle BD, "Nos mondes perdus". Marion Montaigne est une vulgarisatrice géniale qui se documente et qui bosse beaucoup. "Je prends très au sérieux le gag, l'humour. En fait, c'est vraiment du boulot", insiste-t-elle. "Je suis studieuse en art. J'ai des horaires de travail, j'ai des cartes de bibliothèques. Je prends des petites notes comme les étudiants et après ça va être un peu n'importe quoi en dessin. C'est un peu de la déconnade canalisée", estime l'autrice.

Rigueur, humilité... Marion Montaigne, qui nous a fait voyager dans l'espace avec sa bande-dessinée consacrée à Thomas Pesquet, garde parfaitement les pieds sur terre.