Les lionceaux Sana et Sarabi ont fait leurs premiers pas au zoo de Thoiry

Un spectacle plus qu'attendrissant. Deux lionceaux ont fait leur première sortie jeudi au zoo de Thoiry, dans les Yvelines. Prénommées Sana et Sarabi, les bébés lionnes sont nées le 22 juin dernier, et pèsent pour l'instant une douzaine de kilos. Leurs prénoms ont été choisis par les internautes, qui ont voté via les réseaux sociaux du parc animalier.

Comme l'explique le zoo de Thoiry dans un communiqué de presse, les deux petits félins ont d'abord passé plusieurs semaines à l'écart, auprès de leur mère, avant de pouvoir rejoindre l'ensemble de la famille dans leur enclos. "Contrairement aux autres félins, le lion est le seul qui est social : il vit en groupe toute l’année. C’est pour cela qu’au ZooSafari de Thoiry, les lions sont toujours en famille !", détaille le parc animalier.

Le lion, une espèce en danger

En tout, le zoo de Thoiry compte sept lions : deux parents, Akélé, Niassa et les trois sœurs de Sana et Sarabi, : Kumba, Kayla et Lumba. Les visiteurs peuvent les découvrir de près, grâce à un tunnel en verre au sein de leur enclos.

Selon la WWF, le lion est une espèce vulnérable, notamment les populations d’Afrique de l’Ouest, qui sont en danger critique d’extinction. 43% des lions ont disparu au cours des 21 dernières années dans le monde, notamment à cause du braconnage.