Les jeunes et les musulmans posent un regard critique sur la laïcité, selon deux études

La pratique de la laïcité s'avère-t-elle discriminatoire envers les musulmans ? C'est l'avis d'une majorité de jeunes et de musulmans, selon deux études publiées en amont de la journée de la laïcité marquant samedi la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l'État. Selon un sondage Ifop publié vendredi et réalisé auprès de Français musulmans, 78% d'entre eux estiment que "la laïcité telle qu'elle est appliquée aujourd'hui par les pouvoirs publics est discriminatoire envers les musulmans".

La définition de laïcité "n'est pas consensuelle"

Une autre étude de l'institut Kantar, publiée le 30 novembre, montre que 60% des jeunes de 18 à 30 ans sont d'accord avec l'affirmation suivante: "la défense de la laïcité est instrumentalisée par des personnalités politiques et des journalistes qui veulent en fait dénigrer les musulmans". "La définition de ce qu'est avant tout la laïcité n'est pas consensuelle" chez les jeunes, souligne l'institut, puisque 29% estiment qu'il s'agit de mettre toutes les religions sur un pied d'égalité, 27% d'assurer la liberté de conscience et 22% de séparer les religions de la sphère politique et de l'État.

Si 68% des jeunes estiment que "la pratique de la laïcité devrait évoluer en France", les avis sont partagés entre aller vers plus de fermeté envers les expressions des identités religieuses (42%) et plus de tolérance (35%). Par ailleurs 43% des jeunes Français se disent favorables au port de signes religieux ostensibles dans les lycées publics (31% y sont opposés). Selon l'étude Ifop, 65% des Français musulmans souhaitent que les couvre-chefs religieux puissent à l'avenir être portés par les élèves dans les collèges et lycées (73% pour les vêtements amples type abayas et qamis).

75% de jeunes favorables à de nouveaux jours fériés

Ils sont 75% à se dire favorables à la création de nouveaux jours fériés pour les religions minoritaires, et à l'autorisation des couvre-chefs religieux pour les athlètes aux Jeux olympiques. L'étude Ifop pour Elmaniya.tv, chaîne laïque franco-arabe, a été réalisée du 21 au 29 novembre par questionnaire auto-administré en ligne auprès d'un échantillon de 1.002 personnes, représentatif de la population de religion musulmane vivant en France métropolitaine âgée de 15 ans et plus.

L'enquête Kantar Public pour le LACES (université de Bordeaux) et le GSLR, un laboratoire de recherche du CNRS et de l'École pratique des hautes études, avec le soutien de l'Institut universitaire de France, a été réalisée du 14 au 16 juin 2023 auprès d'un échantillon de 1.000 jeunes de 18 à 30 ans, représentatif de la population des 18-30 ans en France.