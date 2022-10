Les internes en médecine dans la rue pour ne pas être envoyés dans les déserts médicaux

Appelés à la grève par leurs syndicats, plusieurs centaines d'internes en médecine ont manifesté vendredi après-midi devant le ministère de la Santé, pour protester contre l'allongement de leurs études d'une année, "en priorité" dans les déserts médicaux. "Les médecins c'est comme la confiture, moins t'en as plus tu l'étales": entre pancartes ironiques et fanfare dynamique, plusieurs centaines d'étudiants en médecine - 800 selon l'Intersyndicale nationale des internes (Isni) - se sont rassemblés en début d'après-midi devant le ministère, avant de s'élancer en cortège vers le Sénat.

D'autres manifestations ont réuni 2.000 personnes à Lyon et 400 à Strasbourg, selon des médias locaux. A Paris, une délégation de leaders syndicaux devait être reçue par le cabinet du ministre François Braun. Avec la ferme intention de "leur dire qu'il faut retirer toutes les mesures coercitives" inscrites dans le budget de la Sécu pour 2023, selon la présidente de l'Isni, Olivia Fraigneau.

Des mesures "démagogiques"

Dans son collimateur, l'interdiction de l'intérim à l'hôpital en début de carrière, mais surtout l'ajout d'une quatrième année d'internat pour les généralistes, qui serait effectuée "en priorité dans des zones où la démographie médicale est sous-dense", selon le projet de loi passé en commission à l'Assemblée cette semaine.

Des mesures "démagogiques" car "tout le territoire français est un désert médical", affirme Yaël Thomas, président de l'Association nationale des étudiants en médecine (Anemf), qui représente les futurs internes censés essuyer les plâtres de la réforme - la promotion 2023 devant étrenner cette nouvelle "année de consolidation" à l'automne 2026.

"Évidemment qu'il faut des médecins en zone sous-dense", admet Eli, 23 ans. Mais pour cette externe en 4e année, le compte n'y est pas: "On fait 9 à 10 ans d'études, c'est très long, un interne est payé 1.300 euros net pour 70 heures par semaine et on n'a même pas notre mot à dire sur l'endroit où on veut exercer?".

"On aimerait exercer notre métier comme on le souhaite"

"On utilise les jeunes médecins en tant que main-d'œuvre, avec des salaires toujours plus médiocres", déplore Nicolas, 26 ans, qui vient de débuter son internat en gastro-entérologie. "Le but est de nous essorer, de nous vider, alors qu'on n'a pas vraiment commencé notre vie active".

Plaidant le "malentendu", François Braun a encore répété le matin même qu'"il n'y a jamais eu de condition d'obligation" pour que cette année supplémentaire soit effectuée dans les déserts médicaux et que l'objectif était de garantir aux futurs généralistes "des formations adaptées".

Le ministre, en déplacement dans un hôpital parisien, répondait à une jeune praticienne portant un dossard "internes en grève", qui l'avait interpellé dès son arrivée : "On aimerait exercer notre métier comme on le souhaite (et) être reconnus à notre juste valeur (avec) un salaire correct".

"Nous refusons d'être de simples pions"

Un message repris sous une forme moins diplomatique durant la manifestation par Raphaël Presneau, président de l'Intersyndicale des internes de médecine générale (Isnar-IMG): "Nous refusons d'être de simples pions qu'on déplacerait sur le territoire, au bon vouloir des politiques".

Dans leur rapport de force, les jeunes peuvent compter sur l'appui de leurs aînés. Du côté des hôpitaux, la CGT, la CFE-CGC, mais aussi les praticiens d'APH, les urgentistes de l'Amuf et les anesthésistes du SNPHARE avaient apporté leur soutien aux internes. Idem chez les libéraux, dont la plupart des syndicats (CSMF, Avenir Spé, SML) ont approuvé cette grève contre une réforme "irresponsable"

Plus mesuré, le premier syndicat de généralistes, MG France, partage "l'inquiétude des étudiants", tout en réclamant "une quatrième année répondant à leurs légitimes attentes". Une ligne aussi défendue dans un communiqué par l'Ordre des médecins, "attaché" à "rendre effective (cette) phase de consolidation" dans toutes spécialités "y compris la médecine générale". Mais qui ne saurait "en aucun cas être envisagée comme une réponse rapide aux difficultés d'accès aux soins", prévient l'institution.