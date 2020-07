Les îles Paul Ricard, joyaux de la Méditerranée ouverts au tourisme

Les vacances s'annoncent locales pour beaucoup de Français, privés de destinations lointaines en raison de l'épidémie de coronavirus. Dans le Var, certains prendront le chemin des îles Paul Ricard, propriété du groupe du fondateur de la célèbre marque de pastis. "Ce sont des îles privées, mais ouvertes au public. Leur vocation est touristique : accueillir tout le monde, pour un séjour hébergé ou à la journée", explique lundi sur Europe 1 Frédéric Vincent, président de la Société d’Exploitation de ces îles.

Une offre touristique très variée

"Après ces trois mois difficiles de confinement, le but est de faire découvrir qu'il y a deux lieux d'exception qui existent aux portes de chez soi, en France, à quelques minutes de bateau de la côte", détaille le responsable, avant d'égrainer les caractéristiques des deux îles. "Il y a l'île Bendor, d'à peine sept hectares, à vocation artistique", mais aussi celle des Embiez, "de 95 hectares, très nature, très peu construite". "Nous voulons faire découvrir ces endroits sans feux rouges ni écrans publicitaires permanents."

La Société d'Exploitation de ces îles entend s'adresser à "tous les profils de clients" : "On accueille tout le monde, de 7 à 100 euros en restauration et de 50 à 200 euros en hébergement", assure Frédéric Vincent, qui précise que les îles sont équipées d'une base nautique, louant cette année des paddles électriques. Christophe Pacheco, meilleur ouvrier de France et chef exécutif des îles, propose en outre des recettes en bocaux, pour rapporter de ses vacances un petit souvenir de la Méditerranée.