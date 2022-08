Les frelons asiatiques sont-ils néfastes pour la biodiversité ?

Deux cyclistes ont été violemment attaqués dimanche par des frelons, après avoir pédalé près de leur nid. Les deux hommes ont été piqués une cinquantaine de fois chacun, et ont été hospitalisés en urgence absolue. Désormais hors de danger, leur mésaventure appelle à la prudence. D'autant que la France connaît une invasion de frelons asiatiques. Plusieurs dizaines de milliers de nids ont été recensés et il n'y a pas que pour l'homme que cet insecte est une menace.

Une présence néfaste pour la biodiversité

Sa récente présence sur le territoire français est aussi néfaste pour la biodiversité, comme l'explique Éric Darrouzet, enseignant-chercheur et spécialiste des insectes sociables à l'université de Tours. "Le frelon est un prédateur. C'est-à-dire que les ouvrières d'une colonie vont chasser de nombreux insectes pour nourrir les larves qui sont en développement dans leur colonie."

11 kilos d'insectes pour une colonie de frelons asiatiques

"Ça peut sembler anodin quand on dit ça, mais après, tout dépend de la quantité d'insectes qui vont chasser. Je vous donne un exemple : il y a une petite étude de mes collègues qui ont essayé d'estimer l'impact écologique d'une colonie de frelons. Sur une colonie de frelons asiatiques sur l'année, ils ont calculé qu'elle pouvait prélever 11 kilos d'insectes. C'est juste une estimation", précise-t-il.

"Je pense qu'on est en dessous de la réalité. J'ai fait un calcul avec le département de la Manche sur ces dernières années. Si on prend un chiffre moyen de 5.000 colonies sur ce simple département, ça représente plus de 60 tonnes d'insectes capturés et détruits. Donc effectivement, ça a vraiment un impact sur la biodiversité globale", conclut-il.