Les énergies vertes ont fourni plus du quart de notre électricité en 2020, un record

C'est un taux historiquement haut. En 2020, les énergies renouvelables ont couvert plus du quart de la consommation d’électricité en France - 26,9% exactement - soit quatre points de plus qu'en 2019. Un niveau jamais atteint jusque-là, qui s'explique par une combinaison de facteurs liés à la hausse de la production d'énergie verte... et à la crise sanitaire.

Ralentissement de l'activité économique

Les volumes d’électricité produits par les éoliennes, les panneaux solaires et les barrages hydro-électriques ont en effet largement augmenté. Ces infrastructures ont produit 121 tétrawattheures (TWh) en 2020, un record atteint en grande partie grâce à l’augmentation de la puissance installée dans les parcs éolien et solaire. Additionnés l’un à l’autre, ils totalisent désormais une capacité de production supérieure à celle des barrages hydro-électriques.

Mais si la part des énergies renouvelables n’a jamais été aussi haute dans la consommation d’électricité, c’est aussi parce que cette consommation a fortement diminué en 2020, chutant de 7% par rapport à l'année précédente. Une baisse directement liée au ralentissement de l’activité économique lors de la pandémie. Restaurants et magasins fermés, usines fonctionnant en mode mineur, métros, trams et TGV roulant au ralenti… Autant de mégawattheures (MWh) qui n’ont pas été utilisés.