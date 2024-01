Les cartes de vœux, une tradition qui ne se perd pas pour souhaiter la bonne année

Une tradition qui perdure malgré un monde ultra-numérisé : les cartes de vœux résistent. Pour souhaiter la nouvelle année, de nombreux Français en envoient. Un phénomène qui perdure comme a pu le constater Europe 1 à L'Écritoire, une carterie située dans le IIIe arrondissement de Paris.

Déborah est venue pour choisir son papier cartonné ou parchemin. Elle fait elle-même ses cartes de vœux et pour elle, souhaiter la bonne année, ça passe forcément par la boîte aux lettres. "La carte de vœux, c'est dire aux gens qu'on les aime avec quelque chose d'un peu plus travaillé qu'une carte numérique et qui montre aussi qu'on fait un effort pour la personne à qui on les destine", sourit-elle.

Des ventes multipliées par deux par rapport à l'an dernier

Ce qui se vend le mieux, ce sont les cartes vintage et traditionnelles. "Par exemple, on a des cartes qui sont imprimées comme dans les anciens temps, c'est-à-dire avec la neige, le petit lutin...", détaille Marie, vendeuse à l'Écritoire.

Depuis novembre, la boutique ne désemplit pas. Ses ventes ont été multipliées par deux par rapport à l'an dernier. "On a été dévalisé, jusqu'à maintenant on ne l'avait pas vécu à ce point-là. On voit des gens qui viennent acheter une cinquantaine de cartes pour envoyer à leurs clients plutôt que le mail. Parce que le mail, je pense que les gens le voient, le lisent et puis ils oublient qu'il y a eu un geste." Alors que la carte de vœux, elle, peut rester plusieurs semaines sur l'étagère.