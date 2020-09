Les caméras piétons généralisées dans les prisons, à partir d'aujourd'hui

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé lundi la généralisation des caméras-piétons équipant les forces de l'ordre "pour le 1er juillet 2021". Ce nouveau prototype sera d’abord testé dans une trentaine de prisons où plusieurs centaines de surveillants pénitentiaires en seront équipés afin de réduire les nombreuses agressions auxquelles ils sont victimes. Pas moins de 4.200 ont été recensées rien qu'en 2019.

Les surveillants pourront déclencher eux-mêmes la caméra lors d’une extraction ou sur une intervention à risque. Ils préviendront le détenu que tout ce qui se passe est enregistré. Une bonne manière de désamorcer les tensions, comme l’on montré les tests déjà pratiqués dans neuf prisons, tous avec succès.

"Maintenant, en plus des images on a le son"

"Très vite, les agents se sont aperçus que cela avait un effet positif. D’abord, ça a apaisé les choses, les détenus étaient plus calmes verbalement", souligne Emmanuel Baudin, secrétaire général du SNP Focre Ouvrière. "Avec ces nouvelles caméras, en plus de l’image, on a le son, pas comme les autres caméras qui étaient pour le moment disposées dans les couloirs. Avant, le juge ne comprenait pas parce qu’aux images, les détenus paraissaient calmes. Si à l’époque on avait eu ce genre d’outils, on aurait démontré que le détenu avait refusé obtempéré avec des insultes et des menaces."

Expérimenté jusqu'en février 2022 avant une généralisation ?

Un équipement de plus pour les surveillants pénitentiaires qui en espèrent d’autres? comme des pistolets à impulsions électriques ou des bombes incapacitantes. En attendant, les 600 caméras-piétons sont expérimentées jusqu’en février 2022, avant leur éventuelle généralisation.

Pour rappel, le 14 juillet, le président Emmanuel Macron avait annoncé sa volonté de généraliser les caméras-piétons "avant la fin du quinquennat", afin de permettre de "retracer la vérité des faits qui permettent de protéger, de rétablir (la) confiance".