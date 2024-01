LES BONNES RÉSOLUTIONS - Episode 3 : être écoresponsable

Et si l'année 2024 était celle où nous décidions collectivement de faire plus attention à notre environnement ? Sandrine Prioul, correspondante d'Europe 1 à Rennes, aspire à devenir plus écoresponsable. Et pour réduire son empreinte carbone, en changeant d'habitudes au quotidien, elle a demandé conseil à Amélie Brault, cocréatrice d'un jeu de société poussant au zéro déchet.

Faire l'autopsie de sa poubelle

"L'idée, c'est d'y aller tranquillement, à son rythme, et puis de faire des choses qu'on trouve simples pour commencer", explique Amélie Brault au micro d'Europe 1. Chez notre correspondante, elle préconise de faire "l'autopsie de la poubelle".

En regardant la poubelle de notre journaliste, elle conseille de supprimer les bouteilles d'eau et les gobelets. "L'idéal est d'avoir un petit gobelet qu'on peut transporter, ça permet d'éviter un déchet. Cela peut aussi marcher, par exemple, pour les emballages de jambon, je peux aller au marché et demander mon jambon dans mon tupperware. Il y a plein d'emballages comme ça qu'on peut supprimer", explique-t-elle.

"L'idée quand on démarre la démarche n'est pas de mettre de côté tout ce qu'on possède déjà. Non, on finit son coton jetable et une fois qu'il est fini, on se pose la question qu'est-ce que je fais maintenant ?", poursuit-elle. Pour cette conférencière en écoresponsabilité, tout passe par le réutilisable. En France, une personne produit en moyenne à elle seule un kilo de déchets par jour.