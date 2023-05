L’employé d’un fast-food de Villeurbanne tué pour avoir défendu la caisse

La nuit a tourné au drame dans ce fast-food de Villeurbanne près de Lyon. Un homme a été mortellement blessé par balle dans la nuit de jeudi à vendredi lors du braquage de son établissement. Le malfaiteur voulait s'emparer de la recette du jour avant que l'employé du restaurant ne s'interpose en lui jetant des chaises. Le braqueur a répondu en faisant usage de son arme à feu, un fusil, touchant à trois reprises l'employé dans le bas du ventre et à la cuisse. Ce vendredi, c'est tout un quartier, proche du campus étudiant de la Doua, qui est sous le choc.

"Une caisse ne vaut pas une vie"

"Bien sûr, cela m'attriste : c'est une personne qui faisait son boulot et en plus tard le soir. Elle a tout le mérite du monde. Malheureusement, elle a dû nous quitter. C'est attristant, c'est certain", raconte Zili qui avait l'habitude de venir manger ici. "C'est tout à son honneur d'avoir essayé de défendre la caisse. Mais malheureusement, une caisse ne vaut pas une vie. Mais peu importe comme il a agi. La personne en face était armée donc on peut dire qu'il a été soumis à un déséquilibré", ajoute-t-il.

À cette heure, le tireur n'a toujours pas été retrouvé et l'enquête a été confiée à la PJ de Lyon. La famille de l'employée va, de son côté, porter plainte pour meurtre et attend désormais les conclusions de l'autopsie avant de rapatrier le corps de la victime en Tunisie, son pays d'origine.