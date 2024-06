Législatives 2024 : les Français jugent la lettre que le Président leur a adressée

Le président de la République s'est donc fendu, ce lundi, d'une lettre aux Français, diffusée à la presse quotidienne régionale. Encore une intervention du chef de l'État dans cette campagne, lui qui avait promis de ne pas intervenir et dont certains, dans son camp, avaient souhaité qu'il soit le plus discret possible. Mais les Français, eux, qu'ont-ils pensé de cette lettre qui leur est adressée et où le chef de l'État leur demande de lui faire confiance, ajoutant qu'il est prêt à changer sa façon de gouverner ? Reportage à Mornant, petite ville près de Lyon.

Isabelle, médecin à la retraite, a lu la lettre du Président. Et selon elle, il a bien raison de parler aux Français. "Je ne sais pourquoi les gens voudraient qu'il se taise. Moi, je trouve qu'il parle bien. Donc, il faut qu'il continue de s'adresser aux Français", indique-t-elle à Europe 1. Dans cette lettre, le président affirme qu'il a un bon bilan, malgré les circonstances. C'est aussi l'avis de Nicole et Guy. "Il a eu les Gilets Jaunes, il a fait face au Covid, il a vraiment eu plein de choses. Ça n'a pas été simple pour lui. Je ne sais pas si c'était possible de faire mieux que lui", s'interrogent-t-ils.

"C'est trop tard, il nous fatigue"

Reste que beaucoup d'électeurs sont très critiques vis-à-vis du Président et quand il demande à nouveau la confiance des Français, Jeanine répond : "C'est trop tard, il nous fatigue. S'il en est arrivé à cette situation, c'est qu'il l'a bien cherchée. Il a cru contrer les extrêmes. Finalement, il va nous les mettre au pouvoir". "Il n'est plus crédible, il avait 7 ans pour essayer, il a raté. Donc, non, je ne lui fais plus confiance. C'est terminé. Il dit qu'il va changer sa façon de gouverner ? Eh bien c'est trop tard. Oui, il aurait dû changer. Mais il ne l'a pas fait. Les Gilets Jaunes, il n'a rien écouté. La réforme des retraites, il n'a rien écouté. C'est un monsieur qui ne changera jamais".

Un rejet qui se vérifie dans le dernier sondage du JDD où le chef de l'État ne recueille que 26% d'opinions favorables, en recul de 5 points.