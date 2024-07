Législatives 2024 : la maire d'Avignon appelle à voter pour Raphaël Arnault, fiché S, contre toute attente

Plus de 210 candidats qualifiés pour le second tour des élections législatives ont annoncé leur désistement mardi à 18 heures, dernière limite pour acter leur maintien ou leur retrait. Le second tour donnera lieu à 390 duels, 108 triangulaires et deux quadrangulaires. À Avignon, le candidat du Nouveau Front populaire, Raphaël Arnault, fiché S, est désormais seul face au candidat du Rassemblement national. Et contre toute attente, il est désormais soutenu par la maire socialiste de la ville, Cécile Helle, qui a retourné sa veste entre les deux tours, puisqu'elle avait appelé à voté au premier tour pour le candidat alternatif à la gauche.

"Toutes ces magouilles, moi ça me déplaît"

Colette se dit choquée mais n'est pas surprise par ce retournement de situation. "C'est n'importe quoi... Disons que ca ne m'étonne pas qu'elle ait accepté ça parce qu'elle fait n'importe quoi à Avignon. Toutes ces magouilles, moi ça me déplaît, ce n'est pas normal", témoigne-t-elle au micro d'Europe 1. Un renoncement, selon Yadavi qui dénonce un choix incompréhensible de la part de la maire d'Avignon. "Je ne comprends pas trop. C'est un peu ridicule parce que ça fait 'je me mets sur une position et après je change en fonction des résultats', ce n'est pas très logique", ajoute-t-elle.

Certains électeurs de gauche refusent pour l'instant la consigne de vote en faveur de Raphaël Arnault. "Je ne sais pas quoi en penser. Effectivement, mon cœur aurait tendance à aller par là mais il y a l'épouvantail, le tribun Mélenchon... Et lui, c'est hors de question", lance cet électeur. Pour rappel, au premier tour, la candidate du Rassemblement national, Catherine Jaouen, est arrivée en tête avec dix points d'avance sur Raphaël Arnault.