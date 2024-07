Législatives 2024 : «Je tombe des nues», à Hénin-Beaumont, la déception des électeurs RN

Coup de massue dimanche soir pour les électeurs du Rassemblement national et leurs alliés. Arrivé en tête au premier tour des législatives, le parti de Jordan Bardella termine finalement troisième avec 143 sièges derrière le camp présidentiel et derrière le Nouveau Front populaire. "La marée continue de monter, notre victoire n'est que différée", a déclaré Marine Le Pen dimanche soir. Mais pour ses électeurs, la désillusion est immense. Europe 1 s'est rendue à Hénin-Beaumont, fief du RN.

Dans le Café de la Paix, des électeurs du RN désemparés, tête baissées, à l'annonce des résultats. Pascal observe le fond de son verre avec ce sentiment d'injustice. "Comme d'habitude, on nous fait toujours barrage. Toujours les barrages et toujours les alliances, ça fait des années que ça dure. Moi je suis très déçu, je pensais vraiment qu'on allait passer. Je ne m'y attendais pas. Mélenchon premier, je tombe des nues", souffle-t-il.

"Je ne me fais plus d'illusions"

Jean-Paul, juste à côté, est, lui aussi, dépité. "Passer troisième, je n'en reviens pas. Je ne sais pas à quoi pense le Français ce soir ? De toute façon, ce n'est pas de maintenant, à chaque fois, c'est comme ça. C'est pour ça que je me fais plus d'illusions", regrette le sympathisant.

Seul motif de satisfaction pour ces sympathisants : l'ancrage du RN dans le Pas-de-Calais. Dix élus dans douze circonscriptions.